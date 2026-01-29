  1. В Україні

Уряд затвердив порядок надання додаткової дотації громадам у 2026 році

11:48, 29 січня 2026
На підтримку місцевих бюджетів передбачено 30,4 млрд гривень.
Фото ілюстративне
Уряд затвердив Порядок та умови надання у 2026 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок повномасштабної війни РФ, повідомили в Мінфіні.

Урядове рішення визначає механізм надання дотації та спрямоване на підтримку фінансової спроможності громад, які через війну втратили ресурсний потенціал, а також на забезпечення безперервного виконання базових повноважень органів місцевого самоврядування.

Обсяги фінансування

У Державному бюджеті України на 2026 рік за відповідною бюджетною програмою передбачено 30,4 млрд грн. Із цієї суми 12,7 млрд грн уже розподілено між місцевими бюджетами, ще 17,7 млрд грн становить нерозподілений залишок, який спрямовуватиметься протягом року відповідно до затверджених Порядку та умов.

Механізм розподілу

Порядок передбачає щоквартальний розподіл додаткової дотації у 2026 році з урахуванням фактичних надходжень до бюджетів. Зокрема, для місцевих бюджетів, крім бюджету міста Києва та бюджетів тимчасово окупованих територій, враховуватимуться надходження податку на доходи фізичних осіб. Для місцевих бюджетів прифронтових територій, за винятком тимчасово окупованих, — надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та єдиного податку. Для обласних бюджетів базою розрахунку стануть надходження податку на прибуток підприємств.

