Правительство утвердило порядок предоставления дополнительной дотации общинам в 2026 году

На поддержку местных бюджетов предусмотрено 30,4 млрд гривен.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство утвердило Порядок и условия предоставления в 2026 году дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам для осуществления полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях, подвергшихся негативному воздействию в результате полномасштабной войны РФ, сообщили в Минфине.

Решение правительства определяет механизм предоставления дотации и направлено на поддержку финансовой способности общин, которые из-за войны потеряли ресурсный потенциал, а также на обеспечение непрерывного выполнения базовых полномочий органов местного самоуправления.

Объемы финансирования

В Государственном бюджете Украины на 2026 год по соответствующей бюджетной программе предусмотрено 30,4 млрд грн. Из этой суммы 12,7 млрд грн уже распределено между местными бюджетами, еще 17,7 млрд грн составляет нераспределенный остаток, который будет направляться в течение года в соответствии с утвержденными Порядком и условиями.

Механизм распределения

Порядок предусматривает ежеквартальное распределение дополнительной дотации в 2026 году с учетом фактических поступлений в бюджеты. В частности, для местных бюджетов, кроме бюджета города Киева и бюджетов временно оккупированных территорий, будут учитываться поступления налога на доходы физических лиц. Для местных бюджетов прифронтовых территорий, за исключением временно оккупированных, — поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, платы за землю и единого налога. Для областных бюджетов базой расчета станут поступления налога на прибыль предприятий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.