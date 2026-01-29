  1. В Україні

На Троєщині за тиждень сталося 26 аварій на електромережах через перевантаження — ДТЕК

13:18, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ДТЕК заявили, що «мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти».
На Троєщині за тиждень сталося 26 аварій на електромережах через перевантаження — ДТЕК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ДТЕК «Київські електромережі» повідомили про складну ситуацію з електропостачанням у житловому масиві Троєщина. У компанії заявляють, що через відсутність централізованого теплопостачання електричні мережі виходять постійно з ладу через перевантаження, адже не розраховані на постійне використання обігрівачів та потужних приладів одночасно.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними компанії, лише за останній тиждень у районі сталося 26 аварій на підстанціях. Регулярно виходять з ладу підземні кабелі, а окремі ремонтні роботи тривають до двох діб.

Наразі всі аварійні бригади працюють у пріоритетному режимі, аби якнайшвидше відновлювати електропостачання. Енергетики задіяні цілодобово, без вихідних, однак компанія наголошує, що для ефективної роботи їм необхідна підтримка мешканців.

«Ми закликаємо не перешкоджати роботі бригад. Мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти. Вони, навпаки, заважають роботі, швидкості пересування та лишають змоги реагувати швидше», - заявили у компанії.

Також мешканців Троєщини та всіх киян просять по можливості використовувати потужні електроприлади по черзі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]