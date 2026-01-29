На Троєщині за тиждень сталося 26 аварій на електромережах через перевантаження — ДТЕК

У ДТЕК заявили, що «мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти».

У ДТЕК «Київські електромережі» повідомили про складну ситуацію з електропостачанням у житловому масиві Троєщина. У компанії заявляють, що через відсутність централізованого теплопостачання електричні мережі виходять постійно з ладу через перевантаження, адже не розраховані на постійне використання обігрівачів та потужних приладів одночасно.

За даними компанії, лише за останній тиждень у районі сталося 26 аварій на підстанціях. Регулярно виходять з ладу підземні кабелі, а окремі ремонтні роботи тривають до двох діб.

Наразі всі аварійні бригади працюють у пріоритетному режимі, аби якнайшвидше відновлювати електропостачання. Енергетики задіяні цілодобово, без вихідних, однак компанія наголошує, що для ефективної роботи їм необхідна підтримка мешканців.

«Ми закликаємо не перешкоджати роботі бригад. Мітинги чи перекриття доріг не допомагають і не пришвидшують ремонти. Вони, навпаки, заважають роботі, швидкості пересування та лишають змоги реагувати швидше», - заявили у компанії.

Також мешканців Троєщини та всіх киян просять по можливості використовувати потужні електроприлади по черзі.

