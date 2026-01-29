  1. В Украине

На Троещине за неделю произошло 26 аварий на электросетях из-за перегрузки — ДТЭК

13:18, 29 января 2026
В ДТЭК заявили, что «митинги или перекрытие дорог не помогают и не ускоряют ремонты».
В ДТЭК «Киевские электросети» сообщили о сложной ситуации с электроснабжением в жилом массиве Троещина. В компании заявляют, что из-за отсутствия централизованного теплоснабжения электрические сети постоянно выходят из строя вследствие перегрузки, поскольку не рассчитаны на одновременное постоянное использование обогревателей и мощных приборов.

По данным компании, только за последнюю неделю в районе произошло 26 аварий на подстанциях. Регулярно выходят из строя подземные кабели, а отдельные ремонтные работы длятся до двух суток.

В настоящее время все аварийные бригады работают в приоритетном режиме, чтобы как можно быстрее восстанавливать электроснабжение. Энергетики задействованы круглосуточно, без выходных, однако в компании подчеркивают, что для эффективной работы им необходима поддержка жителей.

«Мы призываем не препятствовать работе бригад. Митинги или перекрытие дорог не помогают и не ускоряют ремонты. Они, наоборот, мешают работе, скорости передвижения и лишают возможности реагировать быстрее», — заявили в компании.

Также жителей Троещины и всех киевлян просят по возможности использовать мощные электроприборы поочередно.

Киев отключение света графики отключений света

