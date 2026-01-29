НАЗК оновило роз’яснення до кампанії декларування публічних службовців за 2025 рік: зміни

Роз’яснення розроблені для однакового застосування Закону «Про запобігання корупції» та аби декларанти могли уникнути типових помилок.

Національне агентство з питань запобігання корупції оновило роз’яснення до кампанії декларування публічних службовців за 2025 рік з урахуванням змін у законодавстві та практичних запитів декларантів.

Як повідомили в НАЗК, під час підготовки оновлених матеріалів фахівці Агентства опрацювали близько 3 тисяч коментарів у Базі знань, а також понад 3,3 тисячі анкет, які декларанти заповнили після подання декларацій до Реєстру.

Роз’яснення розроблені для однакового застосування Закону «Про запобігання корупції» та аби декларанти могли уникнути типових помилок і швидше зорієнтуватися в питаннях, які викликають сумніви. Вони мають рекомендаційний характер і не містять нових правових норм.

Що нового в роз’ясненнях

Роз’яснення приведені у відповідність до законодавчих змін, які відбулися з моменту тогорічної кампанії декларування.

Роз’яснення уточнені та доповнені прикладами, зокрема щодо правил декларування фінансових зобов’язань, видатків і правочинів, а також щодо джерел доходів;

Роз’яснення суттєво доповнено практичними прикладами декларування в окремих життєвих ситуаціях, зокрема при декларуванні операцій з нерухомістю, транспортними засобами та грошима, а ключові моменти виділено для привернення уваги.

Усі оновлені матеріали вже доступні в Базі знань НАЗК.

