  1. В Украине

НАПК обновило разъяснения к кампании декларирования публичных служащих за 2025 год: изменения

14:12, 29 января 2026
Разъяснения разработаны для единообразного применения Закона «О предотвращении коррупции» и для того, чтобы декларанты могли избежать типичных ошибок.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обновило разъяснения к кампании декларирования публичных служащих за 2025 год с учетом изменений в законодательстве и практических запросов декларантов.

Как сообщили в НАПК, при подготовке обновленных материалов специалисты Агентства обработали около 3 тысяч комментариев в Базе знаний, а также более 3,3 тысячи анкет, которые декларанты заполнили после подачи деклараций в Реестр.

Разъяснения разработаны для единообразного применения Закона «О предотвращении коррупции» и для того, чтобы декларанты могли избежать типичных ошибок и быстрее сориентироваться в вопросах, вызывающих сомнения. Они носят рекомендательный характер и не содержат новых правовых норм.

Что нового в разъяснениях

  • Разъяснения приведены в соответствие с законодательными изменениями, произошедшими с момента прошлогодней кампании декларирования.
  • Разъяснения уточнены и дополнены примерами, в частности относительно правил декларирования финансовых обязательств, расходов и сделок, а также источников доходов;
  • Разъяснения существенно дополнены практическими примерами декларирования в отдельных жизненных ситуациях, в частности при декларировании операций с недвижимостью, транспортными средствами и денежными средствами, а ключевые моменты выделены для привлечения внимания.

Все обновленные материалы уже доступны в Базе знаний НАПК.

госслужащие НАПК госслужба декларирование

