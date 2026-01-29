Кабмін розширив можливості єДозволу для бізнесу та громадян

Постанова передбачає цифровізацію процесів, уніфікацію правил і зміни в окремих сферах дозвільних та ліцензійних послуг.

Кабінет Міністрів схвалив постанову, якою вдосконалюються адміністративні процедури в системі єДозвіл задля подальшої цифровізації, автоматизації процесів та уніфікації правил надання дозвільних та ліцензійних послуг.

За даними Мінекономіки, документ оновлює підходи до надання окремих адміністративних послуг, які на першому етапі реалізуються через систему єДозвіл. Зміни стосуються, зокрема, сфер ветеринарної практики, туроператорської діяльності, освітньої діяльності на дошкільному рівні, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також надання висновків щодо граничних строків розрахунків.

Ключові зміни

Цифровізація адміністративних процедур

Оцифровано процеси залишення заяви без руху, без розгляду та закриття провадження. У разі виявлення недоліків у поданих документах заявник отримує можливість їх усунути замість автоматичної відмови.

Уніфікація правил

Також запроваджено уніфікацію правил відповідно до Закону України «Про адміністративну процедуру». Уніфіковано термінологію та підходи до відмов у наданні послуг, оскарження рішень, припинення дії ліцензій і закриття проваджень.

Зміни у сфері ветеринарної практики

Окремі зміни стосуються сфери ветеринарної практики. Діяльність у цій галузі переходить від декларування до ліцензування з повною цифровізацією процесу. У систему інтегровано модуль автоматичної перевірки поданих документів.

Автоматична перевірка даних

Крім того, постановою передбачено автоматичну верифікацію даних через електронні реєстри та системи, інтегровані з єДозволом. Для суб’єктів у сфері ветеринарної практики встановлено перехідний період: раніше подані декларації залишаються чинними протягом трьох місяців, упродовж яких необхідно отримати відповідну ліцензію.

