Кабмин расширил возможности еДозволу для бизнеса и граждан

Постановление предусматривает цифровизацию процессов, унификацию правил и изменения в отдельных сферах разрешительных и лицензионных услуг.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил постановление, которым совершенствуются административные процедуры в системе еДозвіл для дальнейшей цифровизации, автоматизации процессов и унификации правил предоставления разрешительных и лицензионных услуг.

По данным Минэкономики, документ обновляет подходы к предоставлению отдельных административных услуг, которые на первом этапе реализуются через систему еДозвіл. Изменения касаются, в частности, сфер ветеринарной практики, туроператорской деятельности, образовательной деятельности на дошкольном уровне, оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также предоставления заключений о предельных сроках расчетов.

Ключевые изменения

Цифровизация административных процедур

Оцифрованы процессы оставления заявления без движения, без рассмотрения и закрытия производства. В случае выявления недостатков в поданных документах заявитель получает возможность их устранить вместо автоматического отказа.

Унификация правил

Также введена унификация правил в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре». Унифицированы терминология и подходы к отказам в предоставлении услуг, обжалованию решений, прекращению действия лицензий и закрытию производств.

Изменения в сфере ветеринарной практики

Отдельные изменения касаются сферы ветеринарной практики. Деятельность в этой области переходит от декларирования к лицензированию с полной цифровизацией процесса. В систему интегрирован модуль автоматической проверки представленных документов.

Автоматическая проверка данных

Кроме того, постановлением предусмотрена автоматическая верификация данных через электронные реестры и системы, интегрированные с еДозволом. Для субъектов в сфере ветеринарной практики установлен переходный период: ранее поданные декларации остаются в силе в течение трех месяцев, в течение которых необходимо получить соответствующую лицензию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.