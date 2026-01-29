  1. В Україні

На Черкащині чоловік із ножем напав на військовослужбовця ТЦК

15:05, 29 січня 2026
Поранення військовий дістав під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних в Уманському районі.
На Черкащині чоловік із ножем напав на військовослужбовця ТЦК
У Черкаській області під час виконання службових обов’язків поранення дістав військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався 28 січня в Уманському районі.

Як повідомили в Черкаському обласному ТЦК та СП, у цей день військовослужбовці проводили заходи з оповіщення військовозобов’язаних — коректно та відповідно до вимог закону. Один із місцевих жителів агресивно підійшов до групи та раптово завдав удару ножем військовому в ділянку шиї. На щастя, поранення не зачепило сонну артерію.

Побратими затримали нападника й передали його правоохоронним органам. Пораненого військовослужбовця оперативно доправили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу. Стан його здоров’я перебуває під особистим контролем керівництва обласного ТЦК та СП.

У відомстві зазначають, що поранений — учасник бойових дій. У перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він вступив у бій, згодом воював на Чернігівщині та Донеччині, двічі зазнав поранень і був нагороджений орденом «За мужність». Після лікування продовжив службу в територіальному центрі комплектування.

Правоохоронці нададуть нападу відповідну правову кваліфікацію. У ТЦК наголошують, що подібні дії є наслідком впливу ворожої пропаганди та спрямовані на підрив обороноздатності й розкол українського суспільства.

військові Черкаси військовослужбовці ТЦК

