В Черкасской области мужчина с ножом напал на военнослужащего ТЦК

15:05, 29 января 2026
Ранение военнослужащий получил во время мероприятий по оповещению военнообязанных в Уманском районе.
В Черкасской области во время выполнения служебных обязанностей ранение получил военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел 28 января в Уманском районе.

Как сообщили в Черкасском областном ТЦК и СП, в этот день военнослужащие проводили мероприятия по оповещению военнообязанных — корректно и в соответствии с требованиями закона. Один из местных жителей агрессивно подошел к группе и внезапно нанес удар ножом военнослужащему в область шеи. К счастью, ранение не задело сонную артерию.

Сослуживцы задержали нападавшего и передали его правоохранительным органам. Раненого военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Состояние его здоровья находится под личным контролем руководства областного ТЦК и СП.

В ведомстве отмечают, что раненый — участник боевых действий. В первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года он вступил в бой, впоследствии воевал в Черниговской области и на Донетчине, дважды получил ранения и был награжден орденом «За мужество». После лечения продолжил службу в территориальном центре комплектования.

Правоохранительные органы дадут нападению соответствующую правовую квалификацию. В ТЦК подчеркивают, что подобные действия являются следствием влияния вражеской пропаганды и направлены на подрыв обороноспособности и раскол украинского общества.

военные Черкассы военнослужащие ТЦК

