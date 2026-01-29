З чого формується зарплата педагогів — роз’яснення МОН
16:35, 29 січня 2026
Розмір зарплат педагогів формується з кількох складників — окладу, підвищень, надбавок і доплат.
Фото: finteco.com.ua
Міністерство освіти і науки нагадало, що з січня 2026 року зарплати педагогів підвищено. Водночас їхній розмір формується з кількох складників — окладу, підвищень, надбавок і доплат.
У МОН зазначають, що на гарячу лінію надходить багато звернень від педагогів щодо механізму нарахування їхньої зарплати в 2026 році.
У слайдері відомство пояснило, як саме формується зарплата вчителів у школах, які виплати є гарантованими та від чого залежить її розмір.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.