Из чего формируется зарплата педагогов — разъяснение МОН

Размер зарплат педагогов формируется из нескольких составляющих — оклада, повышений, надбавок и доплат.

Фото: finteco.com.ua

Министерство образования и науки напомнило, что с января 2026 года зарплаты педагогов повышены. В то же время их размер формируется из нескольких составляющих — оклада, повышений, надбавок и доплат.

В МОН отмечают, что на горячую линию поступает много обращений от педагогов относительно механизма начисления их зарплаты в 2026 году.

В слайде ведомство объяснило, как именно формируется зарплата учителей в школах, какие выплаты являются гарантированными и от чего зависит ее размер.

