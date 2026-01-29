Из чего формируется зарплата педагогов — разъяснение МОН
16:35, 29 января 2026
Размер зарплат педагогов формируется из нескольких составляющих — оклада, повышений, надбавок и доплат.
Фото: finteco.com.ua
Министерство образования и науки напомнило, что с января 2026 года зарплаты педагогов повышены. В то же время их размер формируется из нескольких составляющих — оклада, повышений, надбавок и доплат.
В МОН отмечают, что на горячую линию поступает много обращений от педагогов относительно механизма начисления их зарплаты в 2026 году.
В слайде ведомство объяснило, как именно формируется зарплата учителей в школах, какие выплаты являются гарантированными и от чего зависит ее размер.
