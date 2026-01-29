В Україну насуваються сильні морози: коли чекати до −30 градусів

У Києві та низці областей очікується до мінус 20-25 градусів.

В Україні очікується нова хвиля суттєвого похолодання. 1–3 лютого в Україні прогнозується різке зниження температури. Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

«Вночі, окрім Закарпаття та південної частини країни, температура впаде до мінус 20-27º, у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а в Києві – до мінус 20-25º. Вдень прогнозується мінус 15-22º морозу.

Місцями мороз сягне мінус 30º (ІІІ рівень небезпеки, червоний)», - йдеться у заяві.

Проте вже 4-5 лютого очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу країни.

Крім того, 29 січня до кінця дня у столиці та Київській області утримається туман із видимістю 200–500 м. Оголошений І рівень небезпеки (жовтий).

