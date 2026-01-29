В Украину надвигаются сильные морозы: когда ожидать до −30 градусов

В Киеве и ряде областей ожидается до минус 20-25 градусов.

В Украине ожидается новая волна существенного похолодания. 1–3 февраля в Украине прогнозируется резкое снижение температуры. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Ночью, кроме Закарпатья и южной части страны, температура снизится до минус 20–27°, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а в Киеве — до минус 20–25°. Днем прогнозируется минус 15–22° мороза.

Местами мороз достигнет минус 30° (III уровень опасности, красный)», — говорится в заявлении.

Однако уже 4-5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.

Кроме того, 29 января до конца дня в столице и Киевской области сохранится туман с видимостью 200–500 м. Объявлен I уровень опасности (желтый).

