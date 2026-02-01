Спадщина для українців за кордоном: як прийняти права без повернення додому

Мін’юст пояснив, як подати заяву про прийняття спадщини дистанційно та не пропустити встановлений строк.

Війна суттєво ускладнила реалізацію спадкових прав для громадян України, які вимушено перебувають за кордоном. Однією з найпоширеніших проблем залишається неможливість особисто прибути в Україну для відкриття спадкової справи.

Законодавство України встановлює чіткий шестимісячний строк для прийняття спадщини з дня смерті спадкодавця. У разі його пропуску спадкоємець змушений звертатися до суду з вимогою визначити додатковий строк.

Дніпровське міжрегіональне управління Мін’юсту вказує, що Заяву про прийняття спадщини — за законом або за заповітом — спадкоємець подає особисто нотаріусу в Україні або надсилає поштою. Якщо заява надсилається поштовим відправленням, підпис спадкоємця обов’язково має бути нотаріально засвідчений. Водночас подання такої заяви через представника за довіреністю закон не передбачає.

Якщо спадкоємець перебуває за кордоном, заява може бути оформлена у нотаріуса держави перебування або в закордонній дипломатичній установі України та надіслана нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Днем подання заяви вважається дата її відправлення за умови дотримання строку.

Посвідчення заяви іноземним нотаріусом зазвичай потребує апостилювання або консульської легалізації та перекладу українською мовою з нотаріальним засвідченням. Звернення до консульської установи України дозволяє уникнути цих процедур і значно спрощує процес.

Для зручності громадян оформлення заяви можна розпочати онлайн через інформаційно-комунікаційну систему е-Консул. Система дозволяє дистанційно записатися до закордонної дипломатичної установи, подати документи для нотаріального засвідчення підпису, заповнити відомості для підготовки заяви, завантажити необхідні документи та підписати заявку електронним підписом із можливістю відстеження її статусу в реальному часі.

У призначений день спадкоємець звертається до консульської установи з документами, що посвідчують особу, та підтвердженням сплати консульського збору для отримання готового документа.

Таким чином, усі підготовчі етапи проходять дистанційно, а візит до консульства є швидким і зручним.

Після завершення строку для прийняття спадщини спадкоємець звертається до нотаріуса в Україні для отримання свідоцтва про право на спадщину. Видача такого свідоцтва строком не обмежена, а інтереси спадкоємця, який перебуває за кордоном, може представляти уповноважений представник за довіреністю.

