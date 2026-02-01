  1. В Украине

Наследство для украинцев за границей: как принять права без возвращения домой

07:54, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минюст разъяснил, как подать заявление о принятии наследства дистанционно и не пропустить установленный срок.
Наследство для украинцев за границей: как принять права без возвращения домой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Война существенно осложнила реализацию наследственных прав для граждан Украины, которые вынужденно находятся за границей. Одной из самых распространенных проблем остается невозможность лично прибыть в Украину для открытия наследственного дела.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Законодательство Украины устанавливает четкий шестимесячный срок для принятия наследства со дня смерти наследодателя. В случае его пропуска наследник вынужден обращаться в суд с требованием определить дополнительный срок.

Днепровское межрегиональное управление Минюста указывает, что Заявление о принятии наследства — по закону или по завещанию — наследник подает лично нотариусу в Украине либо направляет по почте. Если заявление направляется почтовым отправлением, подпись наследника обязательно должна быть нотариально удостоверена. В то же время подача такого заявления через представителя по доверенности законом не предусмотрена.

Если наследник находится за границей, заявление может быть оформлено у нотариуса государства пребывания либо в зарубежном дипломатическом учреждении Украины и направлено нотариусу по месту открытия наследства. Днем подачи заявления считается дата его отправления при условии соблюдения срока.

Удостоверение заявления иностранным нотариусом, как правило, требует апостилирования либо консульской легализации, а также перевода на украинский язык с нотариальным удостоверением. Обращение в консульское учреждение Украины позволяет избежать этих процедур и значительно упрощает процесс.

Для удобства граждан оформление заявления можно начать онлайн через информационно-коммуникационную систему е-Консул. Система позволяет дистанционно записаться в зарубежное дипломатическое учреждение, подать документы для нотариального удостоверения подписи, заполнить сведения для подготовки заявления, загрузить необходимые документы и подписать заявку электронной подписью с возможностью отслеживания ее статуса в реальном времени.

В назначенный день наследник обращается в консульское учреждение с документами, удостоверяющими личность, и подтверждением уплаты консульского сбора для получения готового документа.

Таким образом, все подготовительные этапы проходят дистанционно, а визит в консульство является быстрым и удобным.

После завершения срока для принятия наследства наследник обращается к нотариусу в Украине для получения свидетельства о праве на наследство. Выдача такого свидетельства сроком не ограничена, а интересы наследника, который находится за границей, может представлять уполномоченный представитель по доверенности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст наследство Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Кредит онлайн, а долг – офлайн: суд в Терновке признал электронный договор и постановил взыскать задолженность

Суд принял решение о взыскании 65 тысяч грн, признав цифровую форму кредита со всеми правовыми последствиями.

Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]