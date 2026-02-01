Наследство для украинцев за границей: как принять права без возвращения домой

Минюст разъяснил, как подать заявление о принятии наследства дистанционно и не пропустить установленный срок.

Война существенно осложнила реализацию наследственных прав для граждан Украины, которые вынужденно находятся за границей. Одной из самых распространенных проблем остается невозможность лично прибыть в Украину для открытия наследственного дела.

Законодательство Украины устанавливает четкий шестимесячный срок для принятия наследства со дня смерти наследодателя. В случае его пропуска наследник вынужден обращаться в суд с требованием определить дополнительный срок.

Днепровское межрегиональное управление Минюста указывает, что Заявление о принятии наследства — по закону или по завещанию — наследник подает лично нотариусу в Украине либо направляет по почте. Если заявление направляется почтовым отправлением, подпись наследника обязательно должна быть нотариально удостоверена. В то же время подача такого заявления через представителя по доверенности законом не предусмотрена.

Если наследник находится за границей, заявление может быть оформлено у нотариуса государства пребывания либо в зарубежном дипломатическом учреждении Украины и направлено нотариусу по месту открытия наследства. Днем подачи заявления считается дата его отправления при условии соблюдения срока.

Удостоверение заявления иностранным нотариусом, как правило, требует апостилирования либо консульской легализации, а также перевода на украинский язык с нотариальным удостоверением. Обращение в консульское учреждение Украины позволяет избежать этих процедур и значительно упрощает процесс.

Для удобства граждан оформление заявления можно начать онлайн через информационно-коммуникационную систему е-Консул. Система позволяет дистанционно записаться в зарубежное дипломатическое учреждение, подать документы для нотариального удостоверения подписи, заполнить сведения для подготовки заявления, загрузить необходимые документы и подписать заявку электронной подписью с возможностью отслеживания ее статуса в реальном времени.

В назначенный день наследник обращается в консульское учреждение с документами, удостоверяющими личность, и подтверждением уплаты консульского сбора для получения готового документа.

Таким образом, все подготовительные этапы проходят дистанционно, а визит в консульство является быстрым и удобным.

После завершения срока для принятия наследства наследник обращается к нотариусу в Украине для получения свидетельства о праве на наследство. Выдача такого свидетельства сроком не ограничена, а интересы наследника, который находится за границей, может представлять уполномоченный представитель по доверенности.

