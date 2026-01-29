Google вбудовує ШІ Gemini у Chrome: що зміниться для користувачів
Компанія Google оголосила про розширення інтеграції штучного інтелекту Gemini у браузер Chrome. Про це повідомляє CNBC.
Нові можливості на базі Gemini передбачають запуск інструменту для створення зображень Nano Banana, персоналізованої функції Google Personal Intelligence, а також Auto browse — ШІ-агента, який дозволяє користувачам однією командою доручати браузеру виконання різних онлайн-завдань.
Окрім цього, Google представив оновлений дизайн Chrome. У правій частині браузера з’явиться окрема панель для взаємодії з чат-ботом Gemini безпосередньо під час перегляду вебсторінок.
Функцію Personal Intelligence у Gemini компанія запустила на початку місяця. Вона об’єднує дані з Gmail і Google Photos для формування персоналізованих відповідей у чат-боті.
Доступ до Auto browse наразі мають підписники AI Pro та AI Ultra у США. Агентні функції дають змогу доручати Gemini виконання різних дій, зокрема замовлення товарів, пошук готелів або авіаквитків із урахуванням заданих дат.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.