Google вбудовує ШІ Gemini у Chrome: що зміниться для користувачів

21:50, 29 січня 2026
Компанія Google представила Auto browse — функцію на базі Gemini, яка дозволяє доручати браузеру пошук, бронювання та покупки в інтернеті.
Компанія Google оголосила про розширення інтеграції штучного інтелекту Gemini у браузер Chrome. Про це повідомляє CNBC.

Нові можливості на базі Gemini передбачають запуск інструменту для створення зображень Nano Banana, персоналізованої функції Google Personal Intelligence, а також Auto browse — ШІ-агента, який дозволяє користувачам однією командою доручати браузеру виконання різних онлайн-завдань.

Окрім цього, Google представив оновлений дизайн Chrome. У правій частині браузера з’явиться окрема панель для взаємодії з чат-ботом Gemini безпосередньо під час перегляду вебсторінок.

Функцію Personal Intelligence у Gemini компанія запустила на початку місяця. Вона об’єднує дані з Gmail і Google Photos для формування персоналізованих відповідей у чат-боті.

Доступ до Auto browse наразі мають підписники AI Pro та AI Ultra у США. Агентні функції дають змогу доручати Gemini виконання різних дій, зокрема замовлення товарів, пошук готелів або авіаквитків із урахуванням заданих дат.

