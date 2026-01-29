  1. В Украине

Google встраивает ИИ Gemini в Chrome: что изменится для пользователей

21:50, 29 января 2026
Компания Google представила Auto browse — функцию на базе Gemini, которая позволяет поручать браузеру поиск, бронирование и покупки в интернете.
Google встраивает ИИ Gemini в Chrome: что изменится для пользователей
Компания Google объявила о расширении интеграции искусственного интеллекта Gemini в браузер Chrome. Об этом сообщает CNBC.

Новые возможности на базе Gemini предусматривают запуск инструмента для создания изображений Nano Banana, персонализированной функции Google Personal Intelligence, а также Auto browse — ИИ-агента, который позволяет пользователям одной командой поручать браузеру выполнение различных онлайн-задач.

Кроме того, Google представил обновленный дизайн Chrome. В правой части браузера появится отдельная панель для взаимодействия с чат-ботом Gemini непосредственно во время просмотра веб-страниц.

Функцию Personal Intelligence в Gemini компания запустила в начале месяца. Она объединяет данные из Gmail и Google Photos для формирования персонализированных ответов в чат-боте.

Доступ к Auto browse пока имеют подписчики AI Pro и AI Ultra в США. Агентные функции позволяют поручать Gemini выполнение различных действий, в частности заказ товаров, поиск отелей или авиабилетов с учетом заданных дат.

Google технологии ИИ

