Українці за кордоном: ЄС та Мінсоцполітики обговорили справедливий перехід після тимчасового захисту

19:03, 30 січня 2026
Зустріч відбулася в рамках робочого візиту заступниці Міністра соціальної політики Ілони Гавронської до Брюсселя.
Фото: Visit Ukraine
Заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська провела робочу зустріч із керівником кабінету Комісара ЄС з питань внутрішніх справ та міграції Александером Вінтерштайном.

Під час зустрічі обговорювали перспективи переходу українців від статусу тимчасового захисту до довгострокових рішень у країнах ЄС на тлі можливого завершення дії Директиви про тимчасовий захист у березні 2027 року.

«Для нас принципово, щоб перехід від статусу тимчасового захисту був справедливим. Українці є важливою частиною економічного життя країн ЄС. Разом нам необхідно створити умови, за яких наші громадяни зможуть розвивати свій потенціал, водночас зберігаючи можливість приймати поінформоване рішення про повернення та реінтеграцію в Україну», – зазначила Гавронська.

Окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку Мережі єдності українців за кордоном та ролі Альянсу діаспори у залученні громадян до формування політик і процесів відновлення України.

«Українці за кордоном прагнуть бути залученими до ухвалення рішень, обмінюватися знаннями та досвідом, підтримувати країну. Ми бачимо їх як партнерів у реалізації програм реінтеграції та відновлення України», – підкреслила Гавронська.

Сторони також обговорили залучення місцевих громад в Україні до процесів повернення громадян та поєднання підходів до підтримки внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається з-за кордону.

Крім того, йшлося про поглиблення обміну даними між українськими соціальними реєстрами та міграційними системами ЄС, а також координацію соціальних програм для уникнення дублювання та ефективної підтримки громадян.

На завершення зустрічі домовилися продовжити роботу над спільними підходами та опрацювати можливість запуску пілотних ініціатив у межах Мережі єдності та програм повернення.

ЄС Україна Мінсоцполітики біженець

Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Кредит онлайн, а борг – офлайн: суд у Тернівці визнав електронний договір і постановив стягнути заборгованість

Суд ухвалив рішення про стягнення 65 тисяч грн, визнавши цифрову форму кредиту з усіма правовими наслідками.

