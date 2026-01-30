Українці за кордоном: ЄС та Мінсоцполітики обговорили справедливий перехід після тимчасового захисту

Зустріч відбулася в рамках робочого візиту заступниці Міністра соціальної політики Ілони Гавронської до Брюсселя.

Заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська провела робочу зустріч із керівником кабінету Комісара ЄС з питань внутрішніх справ та міграції Александером Вінтерштайном.

Під час зустрічі обговорювали перспективи переходу українців від статусу тимчасового захисту до довгострокових рішень у країнах ЄС на тлі можливого завершення дії Директиви про тимчасовий захист у березні 2027 року.

«Для нас принципово, щоб перехід від статусу тимчасового захисту був справедливим. Українці є важливою частиною економічного життя країн ЄС. Разом нам необхідно створити умови, за яких наші громадяни зможуть розвивати свій потенціал, водночас зберігаючи можливість приймати поінформоване рішення про повернення та реінтеграцію в Україну», – зазначила Гавронська.

Окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку Мережі єдності українців за кордоном та ролі Альянсу діаспори у залученні громадян до формування політик і процесів відновлення України.

«Українці за кордоном прагнуть бути залученими до ухвалення рішень, обмінюватися знаннями та досвідом, підтримувати країну. Ми бачимо їх як партнерів у реалізації програм реінтеграції та відновлення України», – підкреслила Гавронська.

Сторони також обговорили залучення місцевих громад в Україні до процесів повернення громадян та поєднання підходів до підтримки внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повертається з-за кордону.

Крім того, йшлося про поглиблення обміну даними між українськими соціальними реєстрами та міграційними системами ЄС, а також координацію соціальних програм для уникнення дублювання та ефективної підтримки громадян.

На завершення зустрічі домовилися продовжити роботу над спільними підходами та опрацювати можливість запуску пілотних ініціатив у межах Мережі єдності та програм повернення.

