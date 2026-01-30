  1. В Украине

Украинцы за рубежом: ЕС и Минсоцполитики обсудили справедливый переход после временной защиты

19:03, 30 января 2026
Встреча состоялась в рамках рабочего визита заместителя министра социальной политики Илоны Гавронской в Брюссель.
Украинцы за рубежом: ЕС и Минсоцполитики обсудили справедливый переход после временной защиты
Фото: Visit Ukraine
Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская провела рабочую встречу с руководителем кабинета комиссара ЕС по вопросам внутренних дел и миграции Александром Винтерштайном.

Во время встречи обсуждались перспективы перехода украинцев от статуса временной защиты к долгосрочным решениям в странах ЕС на фоне возможного завершения действия Директивы о временной защите в марте 2027 года.

«Для нас принципиально, чтобы переход от статуса временной защиты был справедливым. Украинцы являются важной частью экономической жизни стран ЕС. Вместе нам необходимо создать условия, при которых наши граждане смогут развивать свой потенциал, сохраняя при этом возможность принимать обоснованное решение о возвращении и реинтеграции в Украину», – отметила Гавронская.

Отдельное внимание во время встречи уделили развитию Сети единства украинцев за рубежом и роли Альянса диаспоры в привлечении граждан к формированию политик и процессов восстановления Украины.

«Украинцы за рубежом стремятся быть вовлеченными в принятие решений, обмениваться знаниями и опытом, поддерживать страну. Мы видим их как партнеров в реализации программ реинтеграции и восстановления Украины», – подчеркнула Гавронская.

Стороны также обсудили привлечение местных общин в Украине к процессам возвращения граждан и объединение подходов к поддержке внутренне перемещенных лиц и тех, кто возвращается из-за рубежа.

Кроме того, речь шла об углублении обмена данными между украинскими социальными реестрами и миграционными системами ЕС, а также о координации социальных программ для избежания дублирования и эффективной поддержки граждан.

В завершение встречи договорились продолжить работу над совместными подходами и проработать возможность запуска пилотных инициатив в рамках Сети единства и программ возвращения.

ЕС Украина Минсоцполитики беженец

