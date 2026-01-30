  1. В Україні

Страхування від війни стало ширшим: бізнесу спростили правила та компенсують втрати обладнання

16:36, 30 січня 2026
З 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків.
Фото: Уніан/Андрій Марієнко
Уряд удосконалює програму страхування бізнесу від воєнних ризиків, розширюючи її покриття та спрощуючи процедури для підприємців. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, механізм страхування майна від воєнних ризиків запрацював із 1 січня та вже отримав перші заявки від бізнесу — наразі в роботі перебувають п’ять звернень. Програма була запроваджена у відповідь на запити підприємців в умовах постійних російських ударів по підприємствах і критичній інфраструктурі.

З урахуванням звернень бізнесу уряд ухвалив рішення вдосконалити механізм страхування. Зокрема, тепер страхове покриття поширюється не лише на нерухомість, а й на виробниче обладнання — верстати, апарати, інструменти та техніку.

Також спрощено процедуру подання заявки. Відтепер підприємцям не потрібно надавати звіт про оцінку майна — достатньо самостійно вказати суму ймовірних збитків. Оцінка буде потрібна лише у разі фактичного пошкодження або знищення майна.

Крім того, чітко визначено перелік воєнних ризиків. Компенсація надаватиметься не тільки у випадку прямих влучань ракет або артилерійських снарядів, а й у разі шкоди від ударних хвиль, падіння БПЛА, керованих авіабомб, уламків та іншого опосередкованого впливу зброї.

Окремо переглянуто ліміти компенсації. Максимальний розмір виплат — до 10 млн грн за пошкоджене майно або до 1 млн грн компенсації страхової премії — тепер застосовується до кожної юридичної особи окремо, а не до всіх повʼязаних осіб.

Механізм поширюється на майно, пошкоджене або знищене починаючи з 1 січня 2026 року.

Державна підтримка, як і раніше, реалізується за двома напрямами: пряма компенсація збитків для підприємств прифронтових регіонів та часткова компенсація страхової премії для бізнесу в інших регіонах країни.

