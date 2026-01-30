  1. В Украине

Страхование от войны стало шире: бизнесу упростили правила и компенсируют потери оборудования

16:36, 30 января 2026
С 1 января заработал механизм страхования имущества от военных рисков.
Фото: Уніан/Андрій Марієнко
Правительство совершенствует программу страхования бизнеса от военных рисков, расширяя ее покрытие и упрощая процедуры для предпринимателей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, механизм страхования имущества от военных рисков заработал с 1 января и уже получил первые заявки от бизнеса — в настоящее время в работе находятся пять обращений. Программа была внедрена в ответ на запросы предпринимателей в условиях постоянных российских ударов по предприятиям и критической инфраструктуре.

С учетом обращений бизнеса правительство приняло решение усовершенствовать механизм страхования. В частности, теперь страховое покрытие распространяется не только на недвижимость, но и на производственное оборудование — станки, аппараты, инструменты и технику.

Также упрощена процедура подачи заявки. Отныне предпринимателям не нужно предоставлять отчет об оценке имущества — достаточно самостоятельно указать сумму вероятных убытков. Оценка потребуется только в случае фактического повреждения или уничтожения имущества.

Кроме того, четко определен перечень военных рисков. Компенсация будет предоставляться не только в случае прямых попаданий ракет или артиллерийских снарядов, но и при ущербе от ударных волн, падения БПЛА, управляемых авиабомб, осколков и другого опосредованного воздействия оружия.

Отдельно пересмотрены лимиты компенсации. Максимальный размер выплат — до 10 млн грн за поврежденное имущество или до 1 млн грн компенсации страховой премии — теперь применяется к каждому юридическому лицу отдельно, а не ко всем связанным лицам.

Механизм распространяется на имущество, поврежденное или уничтоженное начиная с 1 января 2026 года.

Государственная поддержка, как и прежде, реализуется по двум направлениям: прямая компенсация убытков для предприятий прифронтовых регионов и частичная компенсация страховой премии для бизнеса в других регионах страны.

страховка бизнес правительство война

