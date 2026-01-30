Понад 2000 «мінувань» за ранок: Україну накрила хвиля анонімних повідомлень

В Україні за один ранок зафіксували понад 2 тисячі анонімних повідомлень про мінування.

Національна поліція України повідомляє про масове надходження повідомлень щодо замінування будівель по всій країні. Перевірки об’єктів тривають.

Як зазначають у Нацполіції, 30 січня з 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ, банків, розважальних закладів та інших об’єктів почали надходити масові анонімні повідомлення про мінування.

Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2 000 повідомлень про замінування у таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, а також у Києві.

Наразі правоохоронці вже відпрацювали майже 30% отриманих повідомлень — на перевірених об’єктах інформація про мінування не підтвердилася. Перевірка інших локацій продовжується.

