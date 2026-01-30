  1. В Украине

Более 2000 «минирований» за утро: Украину накрыла волна анонимных сообщений

14:05, 30 января 2026
В Украине за одно утро зафиксировали более 2 тысяч анонимных сообщений о минировании.
Национальная полиция Украины сообщает о массовом поступлении сообщений о минировании зданий по всей стране. Проверки объектов продолжаются.

Как отмечают в Нацполиции, 30 января с 09:30 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений, банков, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые анонимные сообщения о минировании.

По состоянию на 12:10 в подразделения полиции поступило более 2 000 сообщений о минировании в следующих областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской, а также в Киеве.

В настоящее время правоохранители уже отработали почти 30% полученных сообщений — на проверенных объектах информация о минировании не подтвердилась. Проверка других локаций продолжается.

Национальная полиция Украина





