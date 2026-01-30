  1. В Україні

Посадовця КМДА Цибу підозрюють у недекларуванні бізнесу в Польщі на 4 млн грн

14:30, 30 січня 2026
Нині колишній посадовець не вказав корпоративні права у декларації за 2024 рік.
Прокурори спільно зі СБУ повідомили про підозру заступнику директора департаменту — начальнику управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік. У Київській міській прокуратурі ім’я підозрюваного не називають. Водночас на сайті КМДА зазначено, що цю посаду обіймав Володимир Циба.

Як повідомили в столичній прокуратурі, перебуваючи на посаді, чоловік умисно не вніс до декларації відомості про наявність у нього корпоративних прав підприємства зі статутним капіталом 4 млн грн, яке здійснює господарську діяльність у Польщі.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 750 до 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

На цей час підозрюваного вже звільнено з посади. Санкція статті передбачає штраф, громадські роботи або обмеження волі на строк до двох років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

прокуратура Польща Київ КМДА підозрюваний

