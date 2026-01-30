  1. В Украине

Чиновника КГГА Цибу подозревают в недекларировании бизнеса в Польше на 4 млн грн

14:30, 30 января 2026
В настоящее время бывший чиновник не указал корпоративные права в декларации за 2024 год.
Чиновника КГГА Цибу подозревают в недекларировании бизнеса в Польше на 4 млн грн
Прокуроры совместно с СБУ сообщили о подозрении заместителю директора департамента — начальнику управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию за 2024 год. В Киевской городской прокуратуре имя подозреваемого не называют. В то же время на сайте КГГА указано, что эту должность занимал Владимир Цыба.

Как сообщили в столичной прокуратуре, находясь в должности, мужчина умышленно не внес в декларацию сведения о наличии у него корпоративных прав предприятия с уставным капиталом 4 млн грн, которое осуществляет хозяйственную деятельность в Польше.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 750 до 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В настоящее время подозреваемый уже уволен с должности. Санкция статьи предусматривает штраф, общественные работы или ограничение свободы на срок до двух лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

прокуратура Польша Киев КГГА подозреваемый

Лента новостей

