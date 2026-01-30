Києво-Печерська лавра частково відновить роботу для відвідувачів з 31 січня

Верхня територія заповідника знову відкрита, виставкові зали та дзвіниця поки залишаються закритими.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» у Києві оголосив про часткове відновлення доступу для відвідувачів з 31 січня.

У повідомленні заповідника зазначається, що через тимчасові технічні обмеження відкрита буде лише територія Верхньої лаври. Водночас виставкові зали та дзвіниця залишаються зачиненими.

«Лавра знову чекає на вас! Попри тимчасові технічні обмеження, заповідник відчиняє свої двері з 31 січня», – йдеться у повідомленні.

Відвідувачів закликають дотримуватися усіх правил безпеки під час перебування на території заповідника.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 24 січня вперше з часів Другої світової війни Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі. В результаті постраждали вхід до комплексу Дальніх печер та Аннозачатіївська церква.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.