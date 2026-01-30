  1. В Украине

Киево-Печерская лавра частично возобновит работу для посетителей с 31 января

23:30, 30 января 2026
Верхняя территория заповедника снова открыта, выставочные залы и колокольня пока остаются закрытыми.
Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» в Киеве объявил о частичном возобновлении доступа для посетителей с 31 января.

В сообщении заповедника отмечается, что из-за временных технических ограничений открыта будет только территория Верхней лавры. В то же время выставочные залы и колокольня остаются закрытыми.

«Лавра снова ждет вас! Несмотря на временные технические ограничения, заповедник открывает свои двери с 31 января», — говорится в сообщении.

Посетителей призывают соблюдать все правила безопасности во время пребывания на территории заповедника.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 24 января впервые со времен Второй мировой войны Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре. В результате пострадали вход в комплекс Дальних пещер и Аннозачатиевская церковь.

