Відключення електроенергії на Київщині 31 січня: оприлюднено актуальні графіки
21:50, 30 січня 2026
У які години не буде електрики у Київській області — ДТЕК опублікував графіки на 31 січня.
В усіх регіонах Україні у суботу, 31 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
ДТЕК публікує актуальні графіки для Київщини.
