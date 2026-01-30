Відключення електроенергії на Київщині 31 січня: оприлюднено актуальні графіки

У які години не буде електрики у Київській області — ДТЕК опублікував графіки на 31 січня.

В усіх регіонах Україні у суботу, 31 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

ДТЕК публікує актуальні графіки для Київщини.

