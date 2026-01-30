Отключения электроэнергии в Киевской области 31 января: обнародованы актуальные графики

В какие часы не будет электричества в Киевской области - ДТЭК опубликовал графики на 31 января.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во всех регионах Украины в субботу, 31 января, будут введены графики почасовых отключений света. Причина ограничений электроснабжения – последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

ДТЭК публикует актуальные графики для Киевщины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.