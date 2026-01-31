  1. В Україні

Трудові гарантії для вагітних: як роботодавцю діяти при завершенні строкового договору

23:59, 31 січня 2026
Після закінчення строку трудового договору з вагітною працівницею вона має право на збереження середньої заробітної плати на період пошуку нової роботи.
Якщо строк трудового договору з вагітною працівницею завершується, її не можна звільнити без працевлаштування у цього або іншого роботодавця. Про це повідомляє Держпраці. 

Під час пошуку нової роботи за жінкою зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з моменту завершення строкового договору. Така норма захищає права вагітних працівниць і забезпечує їм певний рівень фінансової підтримки.

На яких роботах не можуть працювати жінки?

Згідно зі ст. 174 Кодексу законів про працю України забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Відповідно до ст. 175 КЗпП залучення жінок до робіт в нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.

Статтею 176 КЗпП не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до трьох років. Угода сторін трудового договору, яка суперечить цьому правилу, не допускається.

Статтею 178 КЗпП передбачено, що вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.

Особи, винні в порушенні вимог законодавства про працю несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

договір Держпраці вагітність та пологи

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

