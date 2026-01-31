  1. В Україні

На Житомирщині військовий ТЦК здійснив постріл з пістолета під час конфлікту з чоловіком — що відомо

16:21, 31 січня 2026
Між військовослужбовцем ТЦК, який проводив мобілізаційні заходи, та місцевим жителем виникла суперечка.
На Житомирщині військовий ТЦК здійснив постріл з пістолета під час конфлікту з чоловіком — що відомо
У Житомирській області правоохоронці з’ясовують обставини конфлікту, під час якого було здійснено постріл. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався вранці 31 січня у Новогуйвинській громаді.

За попередніми даними, між військовослужбовцем територіального центру комплектування, який проводив мобілізаційні заходи, та місцевим жителем виникла суперечка. Згодом до конфлікту долучилися випадкові перехожі, що призвело до штовханини. У її ході військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, який мав при собі.

Поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці, оперативно припинили конфлікт. Тілесних ушкоджень цивільним не завдано.

Усіх учасників події встановлено. Наразі триває перевірка; за її результатами буде надано остаточну правову кваліфікацію інциденту.

ТЦК

