На Житомирщині військовий ТЦК здійснив постріл з пістолета під час конфлікту з чоловіком — що відомо

Між військовослужбовцем ТЦК, який проводив мобілізаційні заходи, та місцевим жителем виникла суперечка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Житомирській області правоохоронці з’ясовують обставини конфлікту, під час якого було здійснено постріл. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався вранці 31 січня у Новогуйвинській громаді.

За попередніми даними, між військовослужбовцем територіального центру комплектування, який проводив мобілізаційні заходи, та місцевим жителем виникла суперечка. Згодом до конфлікту долучилися випадкові перехожі, що призвело до штовханини. У її ході військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, який мав при собі.

Поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці, оперативно припинили конфлікт. Тілесних ушкоджень цивільним не завдано.

Усіх учасників події встановлено. Наразі триває перевірка; за її результатами буде надано остаточну правову кваліфікацію інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.