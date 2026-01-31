В Житомирской области военнослужащий ТЦК произвел выстрел из пистолета во время конфликта с мужчиной — что известно

Между военнослужащим ТЦК, который проводил мобилизационные мероприятия, и местным жителем возник спор.

В Житомирской области правоохранители выясняют обстоятельства конфликта, во время которого был произведен выстрел. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел утром 31 января в Новогуйвинской громаде.

По предварительным данным, между военнослужащим территориального центра комплектования, который проводил мобилизационные мероприятия, и местным жителем возник спор. Позже к конфликту присоединились случайные прохожие, что привело к толкотне. В ее ходе военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе.

Полицейские сектора реагирования отдела полиции №1, которые находились на месте, оперативно прекратили конфликт. Телесных повреждений гражданским не причинено.

Все участники происшествия установлены. В настоящее время продолжается проверка; по ее результатам будет дана окончательная правовая квалификация инцидента.

