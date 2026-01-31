  1. В Україні

Кабмін визначив нові умови оплати праці держслужбовців у 2026 році

21:37, 31 січня 2026
Оклади залежатимуть від класифікації посад, а до її перегляду діятимуть рівні 2025 року.
Кабмін визначив нові умови оплати праці держслужбовців у 2026 році
Кабмін визначив умови оплати праці державних службовців у 2026 році.

Так, уряд ухвалив постанову №114 про внесення змін до низки власних рішень щодо оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

Зокрема, для посад державної служби в обласних державних адміністраціях (військових адміністраціях), Київській міській державній адміністрації (виконавчому органі Київської міської ради) застосовуватиметься схема посадових окладів з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів органів.

Така ж схема поширюється на органи сектору безпеки і оборони (крім Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ), обласні й окружні прокуратури, а також Пенсійний фонд України.

Основою залишається постанова уряду від 29 грудня 2023 року № 1409 з урахуванням нових змін.

Водночас у державних органах, які вже провели класифікацію посад державної служби, посадові оклади у разі зміни грейду порівняно з 2025 роком застосовуватимуться лише після повторної класифікації посад. Вона має бути проведена відповідно до частини п’ятої статті 51 Закону України «Про державну службу». До завершення такої процедури зберігатимуться розміри посадових окладів, установлені на 2025 рік.

держслужбовці Кабінет Міністрів України держслужба

