Кабмин определил новые условия оплаты труда госслужащих в 2026 году

21:37, 31 января 2026
Оклады будут зависеть от классификации должностей, а до ее пересмотра будут действовать уровни 2025 года.
Кабмин определил условия оплаты труда государственных служащих в 2026 году.

Так, правительство приняло постановление №114 о внесении изменений в ряд собственных решений относительно оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей.

В частности, для должностей государственной службы в областных государственных администрациях (военных администрациях), Киевской городской государственной администрации (исполнительном органе Киевского городского совета) будет применяться схема должностных окладов с учетом семейств и уровней должностей, юрисдикции и типов органов.

Такая же схема распространяется на органы сектора безопасности и обороны (кроме Министерства обороны и Министерства внутренних дел), областные и окружные прокуратуры, а также Пенсионный фонд Украины.

Основой остается постановление правительства от 29 декабря 2023 года № 1409 с учетом новых изменений.

В то же время в государственных органах, которые уже провели классификацию должностей государственной службы, должностные оклады в случае изменения грейда по сравнению с 2025 годом будут применяться только после повторной классификации должностей. Она должна быть проведена в соответствии с частью пятой статьи 51 Закона Украины «О государственной службе». До завершения такой процедуры будут сохраняться размеры должностных окладов, установленные на 2025 год.

госслужащие Кабинет Министров Украины госслужба

