Пенсіонер проживає за кордоном і не пройшов фізичну ідентифікацію — чи поновлять йому виплату пенсії

10:01, 1 лютого 2026
Для поновлення виплати пенсії необхідно виконати головну умову – пройти фізичну ідентифікацію.
Пенсіонерам, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, виплата призначених пенсій у 2026 році здійснюється за умови проходження у 2025 році фізичної ідентифікації (до 31 грудня). Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області

«Непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством, є підставою для припинення виплати пенсії (пункт 41 статті 49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)», - заявили у ПФ.

Що робити, якщо фізичну ідентифікацію не пройдено і виплату пенсії у зв’язку із цим припинено?

Для поновлення виплати пенсії необхідно виконати головну умову – пройти фізичну ідентифікацію.

Після проходження фізичної ідентифікації виплату пенсії буде поновлено з дати припинення її виплати.

Пройти фізичну ідентифікацію можна в один зі способів:

- особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України (незалежно від місця реєстрації отримувача виплати) або в установі банку;

- за допомогою відеоконференцзв’язку, під час якого пред’являються документи, що посвідчують особу. Зареєструватись на проходження фізичної ідентифікації можна через відкритий сервіс вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України “Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку” або через Контакт-центр Пенсійного фонду України;

- через “Дія.Підпис” (“Дія ID”), авторизувавшись в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Фонду із застосуванням кваліфікованого електронного підпису;

- через закордонні дипломатичні установи України. Отримувач виплати, який тимчасово проживає за кордоном, може звернутися до посольства або консульства України, які видають документ про підтвердження перебування особи в живих. Таке підтвердження потрібно надіслати до територіального органу Пенсійного фонду України поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю разом із заявою про продовження виплат, написаною в довільній формі. Зазначені документи також можна подати в електронному вигляді – через вебпортал Пенсійного фонду України, додавши сканкопії документів та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом.

Як перевірити, чи є в Пенсійному фонді України дані про ідентифікацію?

Перевірити факт проходження фізичної ідентифікації та її дату (останню) можна, скориставшись на вебпорталі електронних послуг або у мобільному застосунку “Пенсійний фонд України” сервісом “Моя ідентифікація”.

Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Кредит онлайн, а борг – офлайн: суд у Тернівці визнав електронний договір і постановив стягнути заборгованість

Суд ухвалив рішення про стягнення 65 тисяч грн, визнавши цифрову форму кредиту з усіма правовими наслідками.

