  1. В Украине

Пенсионер проживает за границей и не прошел физическую идентификацию — возобновят ли ему выплату пенсии

10:01, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для возобновления выплаты пенсии необходимо выполнить главное условие — пройти физическую идентификацию.
Пенсионер проживает за границей и не прошел физическую идентификацию — возобновят ли ему выплату пенсии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионерам, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, выплата назначенных пенсий в 2026 году осуществляется при условии прохождения в 2025 году физической идентификации (до 31 декабря). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

«Непрохождение физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством, является основанием для прекращения выплаты пенсии (пункт 41 статьи 49 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”)», — заявили в ПФ.

Что делать, если физическая идентификация не пройдена и выплата пенсии в связи с этим прекращена?

Для возобновления выплаты пенсии необходимо выполнить главное условие — пройти физическую идентификацию.

После прохождения физической идентификации выплата пенсии будет возобновлена с даты прекращения ее выплаты.

Пройти физическую идентификацию можно одним из способов:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины (независимо от места регистрации получателя выплаты) или в учреждении банка;

с помощью видеоконференцсвязи, во время которой предъявляются документы, удостоверяющие личность. Зарегистрироваться на прохождение физической идентификации можно через открытый сервис вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины;

через «Дія.Підпис» («Дія ID»), авторизовавшись в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Фонда с применением квалифицированной электронной подписи;

через зарубежные дипломатические учреждения Украины. Получатель выплаты, который временно проживает за границей, может обратиться в посольство или консульство Украины, которые выдают документ о подтверждении пребывания лица в живых. Такое подтверждение необходимо направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением либо почтовым отправлением с объявленной ценностью вместе с заявлением о продолжении выплат, написанным в произвольной форме. Указанные документы также можно подать в электронном виде — через вебпортал Пенсионного фонда Украины, добавив скан-копии документов и подписав обращение квалифицированной электронной подписью.

Как проверить, есть ли в Пенсионном фонде Украины данные об идентификации?

Проверить факт прохождения физической идентификации и ее дату (последнюю) можно, воспользовавшись на вебпортале электронных услуг или в мобильном приложении «Пенсионный фонд Украины» сервисом «Моя идентификация».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Разговор адвоката с клиентом больше не будет предметом дисциплинарных производств: решение РАУ

Долгожданное решение РАУ разрушает многолетнюю практику «слива» материалов НСРД из уголовных дел в дисциплинарные производства.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Кредит онлайн, а долг – офлайн: суд в Терновке признал электронный договор и постановил взыскать задолженность

Суд принял решение о взыскании 65 тысяч грн, признав цифровую форму кредита со всеми правовыми последствиями.

Платформы такси, сертификаты водителя, QR-коды, рейдовые проверки и штрафы: Минрегион предлагает реформу рынка услуг такси

Минрегион разработал законопроект, который кардинально меняет правила игры для сервисов такси, водителей и цифровых платформ.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]