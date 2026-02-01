Пенсионер проживает за границей и не прошел физическую идентификацию — возобновят ли ему выплату пенсии

Для возобновления выплаты пенсии необходимо выполнить главное условие — пройти физическую идентификацию.

Пенсионерам, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, выплата назначенных пенсий в 2026 году осуществляется при условии прохождения в 2025 году физической идентификации (до 31 декабря). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

«Непрохождение физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством, является основанием для прекращения выплаты пенсии (пункт 41 статьи 49 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”)», — заявили в ПФ.

Что делать, если физическая идентификация не пройдена и выплата пенсии в связи с этим прекращена?

После прохождения физической идентификации выплата пенсии будет возобновлена с даты прекращения ее выплаты.

Пройти физическую идентификацию можно одним из способов:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины (независимо от места регистрации получателя выплаты) или в учреждении банка;

с помощью видеоконференцсвязи, во время которой предъявляются документы, удостоверяющие личность. Зарегистрироваться на прохождение физической идентификации можно через открытый сервис вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины «Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи» или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины;

через «Дія.Підпис» («Дія ID»), авторизовавшись в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Фонда с применением квалифицированной электронной подписи;

через зарубежные дипломатические учреждения Украины. Получатель выплаты, который временно проживает за границей, может обратиться в посольство или консульство Украины, которые выдают документ о подтверждении пребывания лица в живых. Такое подтверждение необходимо направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением либо почтовым отправлением с объявленной ценностью вместе с заявлением о продолжении выплат, написанным в произвольной форме. Указанные документы также можно подать в электронном виде — через вебпортал Пенсионного фонда Украины, добавив скан-копии документов и подписав обращение квалифицированной электронной подписью.

Как проверить, есть ли в Пенсионном фонде Украины данные об идентификации?

Проверить факт прохождения физической идентификации и ее дату (последнюю) можно, воспользовавшись на вебпортале электронных услуг или в мобильном приложении «Пенсионный фонд Украины» сервисом «Моя идентификация».

