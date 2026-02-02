Мін’юст провів засідання переговорних груп за розділами 23, 24 та функціонування демократичних інституцій

У засіданнях взяли участь близько 160 представників органів державної влади та громадянського суспільства.

28 і 30 січня відбулися онлайн-засідання робочих (переговорних) груп за переговорними розділами 23 «Судова влада та основоположні права», 24 «Юстиція, свобода та безпека», а також з питань функціонування демократичних інституцій. Про це повідомив Мін’юст.

Під час засідань обговорили стан виконання Дорожніх карт з питань верховенства права та з питань функціонування демократичних інституцій станом на кінець IV кварталу 2025 року, а також розглянули і затвердили проєкти планів роботи робочих (переговорних) груп на 2026 рік.

Зокрема, Людмила Сугак, т.в.о. Міністра юстиції України, заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції, наголосила на важливості завершити невиконані заходи та посилити зусилля для виконання заходів, запланованих на 2026 рік.

«Міністерство юстиції готове виконувати роль фасилітатора між усіма залученими інституціями: забезпечувати координацію, узгоджувати позиції і виробляти спільне бачення подальших кроків. Йдеться не лише про формальне виконання заходів, а про їх реальну імплементацію: від підготовки нормативних змін до інституційного посилення та впровадження на практиці. Саме така скоординована робота є ключовою для виконання Дорожніх карт у визначені строки», — зауважила Людмила Сугак.

За її словами, у 2026 році заплановано виконати 31 захід у межах Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій та близько 170 заходів у межах Дорожньої карти з питань верховенства права. Водночас необхідно також здійснювати роботу, спрямовану на виконання заходів запланованих на 2027 рік, зважаючи на їхній комплексний характер.

Учасники засідань скоординували позиції щодо прогресу виконання окремих заходів, шляхів подальшої міжвідомчої співпраці з метою своєчасного виконання взятих зобов’язань, а також підходів до звітування перед Європейською Комісією.

