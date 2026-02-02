  1. В Україні

Мін’юст провів засідання переговорних груп за розділами 23, 24 та функціонування демократичних інституцій

13:36, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У засіданнях взяли участь близько 160 представників органів державної влади та громадянського суспільства.
Мін’юст провів засідання переговорних груп за розділами 23, 24 та функціонування демократичних інституцій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

28 і 30 січня відбулися онлайн-засідання робочих (переговорних) груп за переговорними розділами 23 «Судова влада та основоположні права», 24 «Юстиція, свобода та безпека», а також з питань функціонування демократичних інституцій. Про це повідомив Мін’юст.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Загалом у засіданнях взяли участь близько 160 представників органів державної влади та громадянського суспільства.

Під час засідань обговорили стан виконання Дорожніх карт з питань верховенства права та з питань функціонування демократичних інституцій станом на кінець IV кварталу 2025 року, а також розглянули і затвердили проєкти планів роботи робочих (переговорних) груп на 2026 рік.

Зокрема, Людмила Сугак, т.в.о. Міністра юстиції України, заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції, наголосила на важливості завершити невиконані заходи та посилити зусилля для виконання заходів, запланованих на 2026 рік.

«Міністерство юстиції готове виконувати роль фасилітатора між усіма залученими інституціями: забезпечувати координацію, узгоджувати позиції і виробляти спільне бачення подальших кроків. Йдеться не лише про формальне виконання заходів, а про їх реальну імплементацію: від підготовки нормативних змін до інституційного посилення та впровадження на практиці. Саме така скоординована робота є ключовою для виконання Дорожніх карт у визначені строки», — зауважила Людмила Сугак.

За її словами, у 2026 році заплановано виконати 31 захід у межах Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій та близько 170 заходів у межах Дорожньої карти з питань верховенства права. Водночас необхідно також здійснювати роботу, спрямовану на виконання заходів запланованих на 2027 рік, зважаючи на їхній комплексний характер.

Учасники засідань скоординували позиції щодо прогресу виконання окремих заходів, шляхів подальшої міжвідомчої співпраці з метою своєчасного виконання взятих зобов’язань, а також підходів до звітування перед Європейською Комісією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Аліменти і межі проваджень: суд у Миколаївській області не врахував переказ боржника у новому рішенні

Суд підкреслив, що платіж не може бути зарахований поза межами чинних на момент його здійснення проваджень.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]