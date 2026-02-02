  1. В Украине

Минюст провел заседания переговорных групп по разделам 23, 24 и вопросам функционирования демократических институтов

13:36, 2 февраля 2026
В заседаниях приняли участие около 160 представителей органов государственной власти и гражданского общества.
28 и 30 января состоялись онлайн-заседания рабочих (переговорных) групп по переговорным разделам 23 «Судебная власть и основополагающие права», 24 «Юстиция, свобода и безопасность», а также по вопросам функционирования демократических институтов. Об этом сообщил Минюст.

Всего в заседаниях приняли участие около 160 представителей органов государственной власти и гражданского общества.

Во время заседаний обсудили состояние выполнения Дорожных карт по вопросам верховенства права и по вопросам функционирования демократических институтов по состоянию на конец IV квартала 2025 года, а также рассмотрели и утвердили проекты планов работы рабочих (переговорных) групп на 2026 год.

В частности, Людмила Сугак, и.о. Министра юстиции Украины, заместитель Министра юстиции по вопросам европейской интеграции, подчеркнула важность завершения невыполненных мероприятий и усиления усилий для выполнения мероприятий, запланированных на 2026 год.

«Министерство юстиции готово выполнять роль фасилитатора между всеми вовлеченными институциями: обеспечивать координацию, согласовывать позиции и вырабатывать общее видение дальнейших шагов. Речь идет не только о формальном выполнении мероприятий, а об их реальной имплементации: от подготовки нормативных изменений до институционального усиления и внедрения на практике. Именно такая скоординированная работа является ключевой для выполнения Дорожных карт в установленные сроки», — отметила Людмила Сугак.

По ее словам, в 2026 году запланировано выполнить 31 мероприятие в рамках Дорожной карты по вопросам функционирования демократических институтов и около 170 мероприятий в рамках Дорожной карты по вопросам верховенства права. В то же время необходимо также осуществлять работу, направленную на выполнение мероприятий, запланированных на 2027 год, учитывая их комплексный характер.

Участники заседаний скоординировали позиции относительно прогресса выполнения отдельных мероприятий, путей дальнейшего межведомственного сотрудничества с целью своевременного выполнения взятых обязательств, а также подходов к отчетности перед Европейской комиссией.

Лента новостей

