Як підтвердити страховий стаж, якщо втрачено трудову книжку — роз’яснення ПФ

16:54, 2 лютого 2026
У ПФ нагадали, що право на страхову пенсію визначає страховий стаж, набутий людиною.
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області пояснили, як підтвердити страховий стаж, якщо у трудовій книжці є виправлення або якщо її втрачено.

У відомстві зазначили, що стаж після 1 січня 2004 року, тобто після набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Основним документом, який підтверджує періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, до набрання чинності Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, є трудова книжка, що видана в установленому порядку при працевлаштуванні вперше.

Що робити, якщо у трудовій книжці є виправлення або якщо її втрачено?

Порядок підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637.

Тож якщо трудова книжка втрачена або в неї не внесено записи про роботу, або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження стажу, набутого до 2004 року, приймаються:

  • дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • виписки або довідки, складені в тому числі на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій;
  • особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати;
  • посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи;
  • членські квитки профспілок (за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків).

Якщо в реєстрі застрахованих осіб необхідних даних немає, а підприємство, установа, організація розташовані на тимчасово окупованій території, у районах проведення воєнних (бойових) дій, у районах, які перебували в тимчасовій окупації або їх майно (документи) пошкоджено чи знищено внаслідок воєнних (бойових) дій, що робить неможливим отримання будь-яких додаткових документів, стаж роботи встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які:

  • знають заявника за спільною з ним роботою на одному підприємстві, в установі, організації або в одній системі;
  • мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Якщо ж трудова книжка є, але в ній містяться записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, підтверджується Комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії, які створено при кожному головному управлінні Пенсійного фонду України в областях та м. Києві.

Стаж роботи в особливо шкідливих або особливо важких умовах праці (за Списком № 1), шкідливих і важких умовах праці (за Списком № 2) підтверджується лише документами. Якщо ж пільговий стаж набуто на підприємствах, в установах, організаціях, які ліквідовані без визначення правонаступника, то він підтверджується вищезазначеними Комісіями на підставі архівних документів.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні трудова книжка

