Как подтвердить страховой стаж, если утеряна трудовая книжка — разъяснение ПФ

16:54, 2 февраля 2026
В Пенсионном фонде напомнили, что право на страховую пенсию определяется страховым стажем, приобретенным человеком.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило, как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке есть исправления или если она утрачена.

В ведомстве отметили, что стаж после 1 января 2004 года, то есть после вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Основным документом, подтверждающим периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», является трудовая книжка, выданная в установленном порядке при первом трудоустройстве.

Что делать, если в трудовой книжке есть исправления или если она утеряна?

Порядок подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 № 637.

Если трудовая книжка утеряна или в нее не внесены записи о работе, либо содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа, приобретенного до 2004 года, принимаются:

  • данные из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • выписки или справки, составленные в том числе на основании данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и/или информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций;
  • лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
  • удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы;
  • членские билеты профсоюзов (за тот период, за который имеются отметки об уплате членских взносов).

Если в реестре застрахованных лиц необходимых данных нет, а предприятие, учреждение, организация расположены на временно оккупированной территории, в районах проведения военных (боевых) действий, в районах, которые находились во временной оккупации, либо их имущество (документы) повреждено или уничтожено вследствие военных (боевых) действий, что делает невозможным получение каких-либо дополнительных документов, стаж работы устанавливается на основании показаний не менее двух свидетелей, которые:

  • знают заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации либо в одной системе;
  • имеют документы о своей работе за тот период, за который они подтверждают работу заявителя.

Если же трудовая книжка имеется, но в ней содержатся записи с исправлениями либо недостоверные или неточные записи о периодах работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, стаж работы, дающий право на пенсию, подтверждается Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии, которые созданы при каждом главном управлении Пенсионного фонда Украины в областях и г. Киеве.

Стаж работы в особо вредных или особо тяжелых условиях труда (по Списку № 1), вредных и тяжелых условиях труда (по Списку № 2) подтверждается только документами. Если льготный стаж приобретен на предприятиях, в учреждениях, организациях, которые ликвидированы без определения правопреемника, он подтверждается указанными Комиссиями на основании архивных документов.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине трудовая книжка

