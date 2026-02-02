У Києві повертаються тимчасові графіки відключення світла

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.

Як відомо, 2 лютого, у Києві за командою Укренерго були застосовані екстрені відключення електроенергії. Під час екстрених відключень графіки не діяли.

Ввечері у ДТЕК повідомили, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, тому столиця повертається до тимчасових графіків відключення світла.

Подивитися свій графік можна у чат-боті ДТЕК або на сайті чи в додатку «Київ Цифровий».

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

