В Киеве возвращаются временные графики отключения электроэнергии

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию.

Как известно, 2 февраля в Киеве по команде «Укрэнерго» были применены экстренные отключения электроэнергии. Во время экстренных отключений графики не действовали.

Вечером в ДТЭК сообщили, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию, поэтому столица возвращается к временным графикам отключения электроэнергии.

Посмотреть свой график можно в чат-боте ДТЭК, а также на сайте или в приложении «Киев Цифровой».

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

