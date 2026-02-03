Середня зарплата держслужбовців у 2025 році зросла майже до 60 тисяч гривень – дані Мінфіну

За даними Мінфіну, чисельність працівників державного сектору зменшилася, зарплати зросли помірно.

Міністерство фінансів повідомило, що забезпечує прозорість використання бюджетних коштів через публічний «дашборд», який дозволяє відстежувати чисельність працівників державних органів та рівень їхньої заробітної плати (крім сектору безпеки і оборони).

За підсумками 2025 року чисельність працівників державного сектору скоротилася на 5,1 тис. осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком — із 169,8 тис. до 164,7 тис. осіб. Скорочення торкнулося центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та органів судової влади.

Попри це, за даними Мінфіну, середня заробітна плата в апаратах центральних органів влади зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн у 2025-му, що становить близько 9,7% приросту. У грудні середня зарплата досягла 81,63 тис. грн, що на 2,3% більше, ніж у грудні 2024 року.

Найбільший приріст зафіксовано в окремих центральних органах:

Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

Національній комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги;

Державному управлінні справами.

Грудневі показники традиційно вищі через одноразові виплати — компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу, вихідну допомогу та інші передбачені законодавством виплати.

Загалом дані свідчать, що зростання зарплат держслужбовців у 2025 році було поступовим і обмеженим, одночасно зі скороченням чисельності працівників у державному секторі.

Фото: Мінфін

