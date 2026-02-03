  1. В Україні

Середня зарплата держслужбовців у 2025 році зросла майже до 60 тисяч гривень – дані Мінфіну

19:36, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними Мінфіну, чисельність працівників державного сектору зменшилася, зарплати зросли помірно.
Середня зарплата держслужбовців у 2025 році зросла майже до 60 тисяч гривень – дані Мінфіну
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів повідомило, що забезпечує прозорість використання бюджетних коштів через публічний «дашборд», який дозволяє відстежувати чисельність працівників державних органів та рівень їхньої заробітної плати (крім сектору безпеки і оборони).

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За підсумками 2025 року чисельність працівників державного сектору скоротилася на 5,1 тис. осіб, або приблизно на 3% порівняно з 2024 роком — із 169,8 тис. до 164,7 тис. осіб. Скорочення торкнулося центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та органів судової влади.

Попри це, за даними Мінфіну, середня заробітна плата в апаратах центральних органів влади зросла з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн у 2025-му, що становить близько 9,7% приросту. У грудні середня зарплата досягла 81,63 тис. грн, що на 2,3% більше, ніж у грудні 2024 року.

Найбільший приріст зафіксовано в окремих центральних органах:

  • Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
  • Національній комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги;
  • Державному управлінні справами.

Грудневі показники традиційно вищі через одноразові виплати — компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу, вихідну допомогу та інші передбачені законодавством виплати.

Загалом дані свідчать, що зростання зарплат держслужбовців у 2025 році було поступовим і обмеженим, одночасно зі скороченням чисельності працівників у державному секторі.

Фото: Мінфін

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці зарплата Мінфін фінанси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дотримання принципу колегіальності та кворуму – єдина умова легітимності рішень Тимчасових слідчих комісій

Відсутність кворуму та конфлікт інтересів: Комітет ВРУ роз’яснив підстави для оскарження рішень ТСК.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]