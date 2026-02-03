Средняя зарплата госслужащих в 2025 году выросла почти до 60 тысяч гривен – данные Минфина
Министерство финансов сообщило, что обеспечивает прозрачность использования бюджетных средств через публичный «дашборд», который позволяет отслеживать численность работников государственных органов и уровень их заработной платы (кроме сектора безопасности и обороны).
По итогам 2025 года численность работников государственного сектора сократилась на 5,1 тыс. человек, или примерно на 3% по сравнению с 2024 годом — с 169,8 тыс. до 164,7 тыс. человек. Сокращение коснулось центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций и органов судебной власти.
Несмотря на это, по данным Минфина, средняя заработная плата в аппаратах центральных органов власти выросла с 54,4 тыс. грн в 2024 году до 59,7 тыс. грн в 2025-м, что составляет около 9,7% прироста. В декабре средняя зарплата достигла 81,63 тыс. грн, что на 2,3% больше, чем в декабре 2024 года.
Наибольший прирост зафиксирован в отдельных центральных органах:
- Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;
- Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги;
- Государственном управлении делами.
Декабрьские показатели традиционно выше из-за единовременных выплат — компенсаций за неиспользованный отпуск, материальной помощи, выходного пособия и других предусмотренных законодательством выплат.
В целом данные свидетельствуют, что рост зарплат госслужащих в 2025 году был постепенным и ограниченным, одновременно с сокращением численности работников в государственном секторе.
Фото: Минфин
