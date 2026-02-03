Средняя зарплата госслужащих в 2025 году выросла почти до 60 тысяч гривен – данные Минфина

По данным Минфина, численность работников государственного сектора уменьшилась, зарплаты выросли умеренно.

Министерство финансов сообщило, что обеспечивает прозрачность использования бюджетных средств через публичный «дашборд», который позволяет отслеживать численность работников государственных органов и уровень их заработной платы (кроме сектора безопасности и обороны).

По итогам 2025 года численность работников государственного сектора сократилась на 5,1 тыс. человек, или примерно на 3% по сравнению с 2024 годом — с 169,8 тыс. до 164,7 тыс. человек. Сокращение коснулось центральных органов исполнительной власти, местных госадминистраций и органов судебной власти.

Несмотря на это, по данным Минфина, средняя заработная плата в аппаратах центральных органов власти выросла с 54,4 тыс. грн в 2024 году до 59,7 тыс. грн в 2025-м, что составляет около 9,7% прироста. В декабре средняя зарплата достигла 81,63 тыс. грн, что на 2,3% больше, чем в декабре 2024 года.

Наибольший прирост зафиксирован в отдельных центральных органах:

Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;

Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги;

Государственном управлении делами.

Декабрьские показатели традиционно выше из-за единовременных выплат — компенсаций за неиспользованный отпуск, материальной помощи, выходного пособия и других предусмотренных законодательством выплат.

В целом данные свидетельствуют, что рост зарплат госслужащих в 2025 году был постепенным и ограниченным, одновременно с сокращением численности работников в государственном секторе.

