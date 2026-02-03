Володимир Зеленський затвердив нову структуру плану оборони України

Кабмін за участю СБУ, розвідки та НБУ підготує оновлений план оборони.

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлену структуру плану оборони України. Про це йдеться в указі №96/2026.

Згідно з указом, затверджена структура плану оборони має гриф «для службового користування».

Документ визнає такими, що втратили чинність, указ Президента України від 3 березня 2020 року № 61/2020 «Про структуру плану оборони України», а також низку документів із грифом «для службового користування».

Кабінету Міністрів України доручено забезпечити розроблення плану оборони України відповідно до нової структури. Робота має відбуватися за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Національного банку України. Після цього документ буде подано на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

