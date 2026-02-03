  1. В Украине

Владимир Зеленский утвердил новую структуру плана обороны Украины

16:02, 3 февраля 2026
Кабмин при участии СБУ, разведки и НБУ подготовит обновленный план обороны.
Президент Владимир Зеленский утвердил обновленную структуру плана обороны Украины. Об этом говорится в указе №96/2026.

Согласно указу, утвержденная структура плана обороны имеет гриф «для служебного пользования».

Документ признает утратившими силу указ Президента Украины от 3 марта 2020 года № 61/2020 «О структуре плана обороны Украины», а также ряд документов с грифом «для служебного пользования».

Кабинету Министров Украины поручено обеспечить разработку плана обороны Украины в соответствии с новой структурой. Работа должна осуществляться при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и Национального банка Украины. После этого документ будет внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

