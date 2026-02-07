  1. В Україні

До складу окремих штурмових полків ЗСУ введуть додаткові батальйони безпілотних систем — Сирський

20:02, 7 лютого 2026
В України зберігається перевага у застосуванні FPV-дронів.
До складу окремих штурмових полків ЗСУ введуть додаткові батальйони безпілотних систем — Сирський
До складу окремих штурмових полків Збройних сил України введуть додаткові батальйони безпілотних систем. Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, протягом січня:

  • підрозділи безпілотних авіаційних комплексів уразили  66,2 тис. цілей;
  • наземні роботизовані  комплекси здійснили майже на чверть більше місій, ніж у грудні;
  • надалі Україна зберігає певну перевагу в застосуванні FPV-дронів.

Водночас, як вказав Сирський, Росія планує збільшити чисельність власних безпілотних військ до приблизно 165 тисяч і випробовує нові типи дронів, зокрема реактивні «Герань-4» і «Герань-5».

«Все це стимулює нас швидше шукати власні революційні технологічні й управлінські рішення для протидії російським БпЛА та подолання ешелонованої протиповітряної оборони противника.

Нарощуємо безпілотну складову штурмових військ. До штату окремих штурмових полків буде введено додаткові батальйони безпілотних систем.

Так само продовжуємо посилювати безпілотну складову в бригадах Сил тероборони», — наголосив він.

Сирський додав, що під час наради заслухав представників бойових підрозділів та органів військового управління щодо їхнього досвіду застосування БпЛА, сучасних управлінських підходів у цій сфері, а також щодо вирішення проблемних питань, які виникають під час експлуатації конкретних моделей БпС.

Йшлося про конкретні технічні новинки та інші пропозиції, котрі можливо масштабувати в ЗС України.

«У розвитку безпілотних систем нам є чим пишатися. Є здобутки і конкретні результати. Бачу небайдужість командирів за напрямом БпС. Їхній унікальний досвід бойових дій і застосування технологій потрібно акумулювати й поширювати на всі Збройні Сили. Поставив щодо цього відповідні завдання», — резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

ЗСУ Олександр Сирський дрон

