В состав отдельных штурмовых полков ВСУ введут дополнительные батальоны беспилотных систем, — Сырский

Украина сохраняет преимущество в применении FPV-дронов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В состав отдельных штурмовых полков Вооруженных сил Украины будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в течение января:

подразделения беспилотных авиационных комплексов поразили 66,2 тыс. целей;

наземные роботизированные комплексы осуществили почти на четверть больше миссий, чем в декабре;

в дальнейшем сохраняем определенное преимущество в применении FPV-дронов.

В то же время, как указал Сырский, Россия планирует увеличить численность собственных беспилотных войск до примерно 165 тысяч и испытывает новые типы дронов, в том числе реактивные Герань-4 и Герань-5.

«Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БПЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника.

Наращиваем беспилотную составляющую штурмовых войск. В штат отдельных штурмовых полков будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем.

Также продолжаем усиливать беспилотную составляющую в бригадах Сил терробороны», — подчеркнул он.

Сырский добавил, что во время совещания заслушал представителей боевых подразделений и органов военного управления относительно их опыта применения БПЛА, современных управленческих подходов в этой сфере, а также решения проблемных вопросов, возникающих при эксплуатации конкретных моделей БПС.

Речь шла о конкретных технических новинках и других предложениях, которые можно масштабировать в ВС Украины.

«В развитии беспилотных систем нам есть чем гордиться. Есть достижения и конкретные результаты. Вижу неравнодушие командиров по направлению БПС. Их уникальный опыт боевых действий и применение технологий следует аккумулировать и распространять на все Вооруженные Силы. Поставил на это соответствующие задачи», — резюмировал Главнокомандующий ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.