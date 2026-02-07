В состав отдельных штурмовых полков ВСУ введут дополнительные батальоны беспилотных систем, — Сырский
В состав отдельных штурмовых полков Вооруженных сил Украины будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, в течение января:
- подразделения беспилотных авиационных комплексов поразили 66,2 тыс. целей;
- наземные роботизированные комплексы осуществили почти на четверть больше миссий, чем в декабре;
- в дальнейшем сохраняем определенное преимущество в применении FPV-дронов.
В то же время, как указал Сырский, Россия планирует увеличить численность собственных беспилотных войск до примерно 165 тысяч и испытывает новые типы дронов, в том числе реактивные Герань-4 и Герань-5.
«Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БПЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника.
Наращиваем беспилотную составляющую штурмовых войск. В штат отдельных штурмовых полков будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем.
Также продолжаем усиливать беспилотную составляющую в бригадах Сил терробороны», — подчеркнул он.
Сырский добавил, что во время совещания заслушал представителей боевых подразделений и органов военного управления относительно их опыта применения БПЛА, современных управленческих подходов в этой сфере, а также решения проблемных вопросов, возникающих при эксплуатации конкретных моделей БПС.
Речь шла о конкретных технических новинках и других предложениях, которые можно масштабировать в ВС Украины.
«В развитии беспилотных систем нам есть чем гордиться. Есть достижения и конкретные результаты. Вижу неравнодушие командиров по направлению БПС. Их уникальный опыт боевых действий и применение технологий следует аккумулировать и распространять на все Вооруженные Силы. Поставил на это соответствующие задачи», — резюмировал Главнокомандующий ВСУ.
