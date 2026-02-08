У Києві покарали водія Volkswagen, який проїхався по смузі громадського транспорту — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Солом'янському районі Києві покарали водія автомобіля Volkswagen, який порушив ПДР — проїхав смугою громадського транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори наздогнали й зупинили керманича.

«Ми провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП», - заявили у поліції.

